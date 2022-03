Agger i kæmpe millionhandel

Den tidligere landsholdsanfører Daniel Agger har solgt størstedelen af sin kloakvirksomhed, KloAgger.

Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor Recover, der er Nordens største industri- og skadeservicevirksomhed, har opkøbt KloAgger.

'Der er penge i lortet'. Daniel Agger og hans bror, Marco Agger, der er direktør for KloAgger, kan se frem til en pæn millionindtægt for salget af kloakvirksomheden. Foto: Lars Poulsen.

- KloAgger har ry for at være et veldrevet selskab og er kendt for at levere fremragende kundeservice.

- Virksomheden har en erfaren ledelse, engagerede og erfarne medarbejdere samt tilfredse kunder. Vi er glade for, at ejerne fortsætter i deres nuværende stillinger og udvikler virksomheden i fællesskab med Recover, siger Kim Steendahl, administrerende direktør i Recover, i en pressemeddelelse.

KloAgger fortsætter i øvrigt som selvstændigt selskab i Recover, hvilket betyder, at Marco Agger fortsætter som direktør i virksomheden, ligesom alle medarbejdere fortsætter uændret i selskabet.

Daniel Agger sammen med to medarbejdere hos KloAgger. Han startede firmaet for ti år siden. Han har siddet som bestyrelsesformand for selskabet. De seneste år har været rigtig fine med flotte overskud på bundlinjen. Nu bliver KloAgger solgt til Recover.

- Vi glæder os til at blive en del af Recover, og vi tror på, at vi har fundet et godt hjem til KloAgger.

- Vi vil fortsat være en lokal, troværdig og kvalitetsbevidst partner, der i det daglige stadig vil blive mødt af de samme velkendte medarbejdere, nu med et endnu stærkere bagland, siger Marco Agger.

KloAgger blev stiftet 12. december 2012 på dagen, hvor Daniel Agger fyldte 28 år. Siden har selskabet haft vokseværk.

De seneste to regnskabsår har været ganske gode for selskabet, der i 2020 leverede et plus på 5,7 mio. kr.

De seneste regnskabsår viste et overskud på 5,9 mio. kr.

Daniel Agger har været bestyrelsesformand for KloAgger. Nu skifter selskabet ejermænd til Recover, men Daniel Aggers bror, Marco Agger, fortsætter som direktør for selskabet. Foto: Lars Poulsen.

KloAgger er et familieforetagende, hvor Daniel Agger har ejet 51 procent, lillebror Marco Agger har haft en ejerandel på mellem 20 og 24,99 procent, mens deres onkel, John Agger, også har haft en ejerandel mellem 20 og 24,99 procent.

Derudover har Per Mortensen haft en beskeden ejerandel på mellem 5 og 9,99 procent.

Hvor meget salget af KloAgger har indbragt Agger-familien, meldes der ikke noget om i pressemeddelelsen. Men der er helt sikkert tale om et større millionbeløb, fordi det er en sund forretning med plusser på bundlinjen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bevarer Agger-familien dog en mindre ejerandel og viser dermed, at de fortsat er committet til KloAgger.

Daniel Agger på træningsbanen i HB Køge, hvor det nu handler om overlevelse i 1. division, efter at det glippede at kvalificere sig til oprykningsspillet. Foto: Lars Poulsen.

Daniel Agger startede sidste sommer som cheftræner for HB Køge i 1. division. Den første sæson er foreløbig ikke gået helt efter planen . Holdet har været meget skaderamt, og det har betydet, at HB Køge ikke klarede at indløse billet til oprykningsspillet.

Nu må Agger & co. kæmpe for overlevelse i resten af foråret i 1. division.

Daniel Agger har tegnet en treårig aftale frem til sommeren 2024 med HB Køge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Daniel Agger til salget af KloAgger.

