Agger sætter sig på magten

Daniel Agger har bestemmende ejerandel efter at have smidt mere end syv mio. kr. i Tattoodo oven på rekonstruktion af selskabet

Nu er der ingen tvivl længere. Daniel Agger har sat sig solidt på magten.

Efter en rekonstruktion af Tattoodo, der balancerede på randen af kollaps, har selskabet fået tilført kapital og kan nu køre videre.

Daniel Agger har angiveligt smidt et beløb i niveauet 7,6 mio. kr. på bordet, så han nu sidder på det absolutte flertal, fordi han ejer mere end 50 procent af aktierne i selskabet.

Pieter Van Hasselt har også smidt tæt ved to mio. kr. i projektet i håbet om at få det genrejst.

Tattoodo, der blev etableret i 2012, er verdens første og største platform for tatoveringsdesign.

Daniel Agger sidder nu på magten i Tattoodo, der har haft svært ved at få virksomheden til at køre rundt gennem en del år. Foto: Lars Poulsen.

Han er gået fra en ejerandel på 20-24,99 procent til nu at sidde på op til en ejerandel mellem 50-67 procent af selskabet.

Tattoodo har været en økonomisk fiasko gennem de senere år med konstante røde tal på bundlinjen.

I perioden 2017-2021 var der 107,4 mio. kr. i underskud.

Daniel Agger og Christian Stadil startede Tattoodo sammen. Nu er Christian Stadil helt ude fra ejerkredsen. Til venstre ses Ami James, der er kendt fra Miami Ink. Foto: Betina Garcia.

Nu er der tilført kapital til at køre virksomheden videre. Næste skridt er et rekonstruktionsforslag, som man har seks måneder til at få endeligt på plads. Det skal sidenhen vedtages i Skifteretten.

En af Danmarks store venturefonde, Seed Capital, har trukket sig fra ejerkredsen, ligesom erhvervsmanden Peter Warnøe har afgivet sin ejerandel.

Hummel-ejer Christian Stadil og Johan Urnes Plenge er også ude fra den gamle ejerkreds.

Landsholdskaptajnen Simon Kjær har til gengæld fortsat en ejerandel på mellem 10-15 procent af selskabet.

Interessen er enorm for Tattoodo på Facebook, hvor virksomheden har 16 millioner følgere og næsten fire millioner følger med på Instagram.

Tattoodo beskæftiger i omegnen af 20 medarbejdere.