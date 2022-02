Aggers store drøm

Da Daniel Agger begyndte som cheftræner i HB Køge sidste sommer, havnede han igen på den helt rigtige hylde.

Det var eller ikke fordi, han ikke vidste, hvad de vågne timer skulle bruges på. For den tidligere landsholdskaptajn har involveret sig i rigtig mange projekter uden for fodboldverdenen.

Men efter fem års fodboldpause, trak det igen i den gamle cirkushest at stå til regnskab hver uge for resultaterne på banen.

Nu er Daniel Agger gået i gang med at skabe sig en trænerkarriere med udgangspunkt i HB Køge, hvor han har fået en aftale frem til sommeren 2024.

- Jeg håber, jeg skal være fodboldtræner de næste mange år, siger Daniel Agger.

Daniel Agger i en afslappet stund i den nye sponsorlounge på Capelli Sport Stadion i Køge, hvor han er i færd med at skabe et hold, der på sigt skal i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

Han har sat sig til rette i den nye sponsorlounge på Capelli Sport Stadion, hvor Køge Kommune er i færd med at færdiggøre det nye stadion.

Den første tribune, sponsorlounge samt administrationsfaciliteter står færdigt, mens der stadig mangler tribuner på to af siderne, så der kan være 6000 tilskuere.

Det projekt ventes at stå færdigt i 2024, hvor HB Køges ambition er at være i Superligaen.

Den tidligere landsholdsanfører er havnet på den rigtige hylde i en rolle, hvor han kan øse ud af sin erfaring og viden efter mange år i fodboldbranchen med meget forskellige trænertyper som den halvtørre og taktisk disciplinerede Rafael Benitez, den dynamiske Brendan Rodgers og den kontante Morten Olsen.

Daniel Agger er tilbage i rette element på træningsbanen i HB Køge, hvor målet er at spille med om oprykning til Superligaen i 2024. Foto: Lars Poulsen.

Agger har altid været typen, der har sat pris på den direkte og kontante facon fra sin træner.

- Min inspiration henter jeg fra de trænere, jeg har haft i min karriere. Jeg vil gerne tage både det positive og negative med fra dem og bringe videre.

- Jeg kunne godt lide, den måde vi trænede på under Brendan Rodgers. Det var nogle meget inspirerende træninger. Til gengæld skabte han noget splid i truppen, fordi han ikke altid var så direkte i sin tale, forklarer Daniel Agger og giver et eksempel på, hvordan han modsat oplevede Morten Olsen som landstræner.

Daniel Agger blev gjort til anfører af Morten Olsen, der altid var direkte og kontant i sin facon, når han kommunikerede. Det kunne Daniel Agger godt lide. Foto: Lars Poulsen.

- Morten har altid været direkte. Hård og kontant. Jeg kunne godt lide, han aldrig var bange for at sige sandheden. Det var klar tale.

- Han gik aldrig på kompromis med det, han tænkte. Selvfølgelig kan det give nogle bump på vejen, når man siger sandheden.

- Men alle ved, at vi er her for at skabe resultater. Det er ingen børnehave. Vi har en mission om at gøre hinanden bedre. Derfor stiller vi krav til hinanden, siger Daniel Agger.

Mangler Pro-licensen

Trænerkarrieren er lige begyndt for 37-årige Daniel Agger, der for nylig bestod A-licensen. Det vil sige, at han må træne på 1. divisionsniveau.

Hvis han skal træne i Superligaen, skal han have Pro-licensen, som betyder, at man må træne overalt i Europas bedste ligaer.

Daniel Agger har haft en udfordrende start i HB Køge, hvor han har haft ni-ti skader hver uge hen over efteråret. Nu lysner det frem mod foråret. Foto: Lars Poulsen.

Det står ikke lige for at begynde med Pro-licensen, fordi det næste kursus først begynder om halvandet år.

- Jeg har slet ikke taget en endelig beslutning, om jeg vil i gang med Pro-licensen. Nu har jeg noget tid til at tænke mig rigtig godt om.

- Men jeg er på ingen måder blevet skræmt af trænerjobbet. Jeg befinder mig godt og er glad for, at der står noget på spil hver uge, siger Daniel Agger.