Ahlstrøm om Tommy Troelsen: - En af de største

Tidligere fodboldspiller og tv-vært Tommy Troelsen er død efter længere tids sygdom.

Han blev 80 år.

- Tommy er en af de største boldbegavelser i dansk fodbold nogensinde. Ingen tvivl om det.

- Uden for banen var han noget af det mest festlige overhovedet med sin utrolige humor, siger journalist Frits Ahlstrøm til Ekstra Bladet.

- Nok var han langsom på banen, men han var kvik i hovedet og rap i replikken.

- Tommy var en af dem, der virkelig satte kulør på dansk fodbold på en sjælden måde, og især en måde vi savner i nutidens fodbold. Det er helt sikkert.

En legende i dansk fodbold er gået bort. Foto: Anders Brohus

I alt blev det til 16 kampe på det danske A-landshold, mens klubkarrieren blev tilbragt i Vejle, hvor han scorede 130 mål i 257 kampe.

Højdepunktet på landsholdet var OL-sølv i 1960.

- Han var helt speciel. Det var han også som fodboldspiller, ellers var han ikke kommet på fire forskellige landshold indenfor samme år og været med til at vinde olympisk sølv i Rom i 1960.

- På lykkelig vis blev han optaget i fodboldens Hall of Fame sammen med sølvholdet for knap to år siden.

- Efter min opfattelse er han en af de største i dansk fodbolds historie.

Ahlstrøm og Troelsen var sammen på skærmen på DR. Her i VM-studiet i 1982. Fra venstre Claus Borre, Frits Ahlstrøm, Paul Erik Hansen og Tommy Troelsen. Foto: Ole Henning Hansen

Tommy Troelsen blev efter fodboldkarrieren studievært på programmerne 'Sportslørdag' og 'Tipslørdag'.

- Både fagligt og humoristisk var han i stand til at guide folk igennem. Nogle gange kunne en kamp godt være kedelig, men så kunne de glæde sig til at høre Tommy i pausen og efter kampen, siger Frits Ahlstrøm.

