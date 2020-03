Alle kampe i Superliga og 1. division spilles uden tilskuere

Divisionsforeningen i fodbold fortæller, at alle rundens kampe i Superligaen og 1. Division afvikles som planlagt. Det bliver dog uden tilskuere.

- Som Divisionsforeningen meldte ud i går torsdag, så vil vi gøre alt for at afvikle fodboldkampene den kommende runde – også hvis det betyder at spille uden tilskuere. Regeringen er kommet med en opfordring, og den har vi i Divisionsforeningen påbudt klubberne i 3F Superliga og NordicBet Liga at følge, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi har ikke planer om at aflyse nogle kampe, så længe der ikke er en sundhedsmæssig vurdering af, at der ikke bør spilles.

