Alt på spil i Lyngby: Forberedt på første division

Superligaens ende nærmer sig, men dramaet følger med til aller sidste slutfløjt.

Og specielt i nedrykningsspillet er der underholdning for alle pengene.

Mandag møder Lyngby nemlig AaB, og begge klubber kæmper for overlevelsen i Superligaen. Værst står det til for Lyngby, der skal vinde mandagens kamp, hvis de ikke gider at rykke ned.

- Den (kamp red.) fylder jo. Den fylder alle steder, man går hen. Og det er det, vi snakker om, udtaler Andreas Byder, der er adm. direktør i Lyngby Boldklub, da Ekstra Bladet søndag taler med ham om den kommende skæbnekamp.

Administrerende direktør i Lyngby Boldklub, Andreas Byder, tror på, at klubben kan overleve og spille med i Superligaen igen næste år. Foto: Per Folkver/POLFOTO.

Med fem sejre og ni uafgjorte er det indtil videre kun blevet til 24 point for den nordsjællandske klub, hvilket placerer dem på en sidste plads i Superliga-tabellen. Alligevel ser Andreas Byder ikke pessimistisk på kampen.

- Vi glæder os helt sindsygt. For man kan godt både glæde sig og være lidt nervøs. Sådan har jeg det i hvert fald.

- Vi tror helt vildt på det. Vi ved godt, at skæbnen ikke kun er i vores hænder, men vi tror på, at vi kan vinde de næste to, også må Silkeborg lige hjælpe os. Men nu skal vi starte med at vinde i morgen.

Ingen gummiben

Lyngby Boldklub rykkede op i Superligaen igen sidste sæson efter at have spenderet en enkelt sæson i første division. Og det ærgrer da også direktøren, hvis turen igen går mod Nordicbet-ligaen.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, hvis vi rykker ned. Specielt fordi, at vi lige har været oppe og lugte lidt til det. Vi ser også selv som et Superliga-hold på sigt, men vi ved godt, at vi ikke har setupet til det lige nu.

Sådan så det ud, da Lyngby Boldklub sikrede sig oprykning til Superligaen sidste sæson. Foto: Lyngby Boldklub

Når alt er på spil, som tingene er med mandagens kamp, så kan nerverne for alvor træde til. Men der er chefen alligevel velvidende om, hvor tingene ligger, når det kommer til Lyngby.

- Det er jo ikke os, som får gummiben. Vi har været dømt ude i snart et år. Vi får ikke gummiben, for vi har jo aldrig haft noget.

- Jeg tror slet ikke vi har været over den streg i den her sæson.

- Vi skal derimod spille mod en meget større klub, som slet ikke skal ligge og rode hernede. Vi har alt at vinde, intet at tabe. Hvis jeg var direktør hos AaB, så vil jeg nok sove dårligt om natten. Det gør jeg ikke. Jeg sover helt vildt godt om natten.

Andreas Byder understreger til gengæld, at hvis de skulle rykke ned, ville de gøre alt, hvad de kan, for at komme hurtigst muligt op igen.

- Selvfølgelig har vi lavet planer for, hvis det går dårligt. Vi har jo 'heldigvis' prøvet det før. Så vi gearer ikke vores økonomi, når vi spiller Superliga, så vi behøver heller ikke skrue ned, når vi spiller første division.

De sidste kampe i Superligaens nedrykningsspil bliver afgjort 3. juni. Dagen efter spilles de sidste mesterskabskampe.