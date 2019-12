Alternativ jul: Bendtner i paradis

Der er ikke meget 'Winter Wonderland' over det danske julevejr, så man kan ikke fortænke andre i at stikke udenlands for enten at finde netop det - eller gå i den helt modsatte grøft.

En af dem er Nicklas Bendtner, som lige nu er uden klub, men dog med godt følgeskab i hverdagen i skikkelse af modellen Philine Roepstorff.

De to er stukket af sted til det paradisiske ørige Maldiverne, hvor luksus er i højsædet. Det fortæller de via deres respektive Instagram-profiler, hvor de har delt flere stories.

De to har indlogeret sig på The Residence, som ligger på øen Dhigurah i det Indiske Ocean.

Her går vandvillaerne, som det ser ud til, at parret bor i, ikke for mindre end cirka 5000 for en overnatning, men til gengæld får man så også et klima med rimelig sikre temperaturer, hvide sandstrande, turkist vand og luksuriøse faciliteter.

Lige nu overvejer Bendtner, om han skal forlænge fodboldkarrieren eller stoppe. Han står uden klub, efter FC København ikke valgte at give ham en ny aftale efter hans korte periode i klubben.

Hvilket bedre sted at gøre sig de tanker end Maldiverne ...

Bendtner og kæresten på ferie i Mexico sidste år. Foto: Armi/Ritzau Scanpix

Julen hos de danske stjerner

Andre sportsstjerner har også valgt at dele, hvordan de har tilbragt julen.

Landsholdsspiller Christian Nørgaard har fået en gave i den helt herlige ende af skalaen, da han og partner Josefine Barsøe skal være forældre.

Kevin Magnussen har sørget for julestemningen i bilen, hvor hunden Elsa må lægge øre til Chris Reas klassiker 'Driving Home for Christmas'.

Tilsyneladende til større begejstring for F1-køreren end hunden.

Trist Tøffe: - Desværre fik jeg ret om Bendtner

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

Vildt sports-år i vente: Her er den billigste tv-løsning