Amerikansk indtog: - Har dybe lommer

Udklækningsanstalter

Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, peger blandt andet på, at de danske klubbers evne til at udvikle talenter er med til at lokke amerikanske investorer til.

- En forklaring er nok, at man kan købe danske fodboldklubber rimelig billigt, men jeg tror også, at det skyldes, at der nu er eksempler på danske klubber, der er ret gode til at udvikle spillere, siger han til Ekstra Bladet.

- Både kommercielt, men også som udklækningsanstalter, når man ejer flere klubber. Både til sig selv men også med henblik på salg.

Pengene spiller naturligvis også en central rolle.

- Amerikanske investorer har adgang til rigtig meget risikovillig kapital og er som regel gode til at spotte nye investeringstendenser.

- Det kan være, at hele oplevelsesøkonomien får et boost efter corona, siger Morten W. Langer.