2. division bliver niveaudelt i 2021

Den ufrivillige coronapausen er blevet brugt til at tænke mange tanker i den nuværende 2. division.

Det har resulteret i, at strukturen for de nuværende to 2. divisioner, der er geografisk opdelt, i stedet bliver niveaudelt, så de repræsenterer landets tredje- og fjerdebedste række. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse

Det er klubberne nået til enighed om, og forslaget er blevet ratificeret af Divisionsforeningen og DBU.

I første omgang skal den nuværende sæson dog spilles færdig, og det bliver med nogle ændringer. Således bliver der kun to nedrykkere - en fra hver 2. division, hvilket betyder, at begge rækker i den kommende sæson kommer til at bestå af hver 14 hold.

I sæson 2020/21 bliver en overgangssæson, hvor der er meget på spil. Et enkelt hold fra hver række vil rykke op i Nordicbet Liga, mens nummer 2-6 vil træde ind i den kommende tredjebedste række.

Placeringerne fra 7-10 kommer til at indtræde i fjerdebedste række, mens de fire dårligste hold fra hver række ender i Danmarksserien.

Begge de nye rækker vil som Superligaen og Nordicbet Liga få 12 hold og få samme struktur - 22 spillerunder i et grundspil og herefter 10 i et slutspil, hvor henholdsvis top seks spiller om oprykning, og bund seks spiller for at undgå nedrykning.

- På baggrund af den lange ufrivillige coronapause er der opstået en situation, hvor klubber i begge ender af tabellen har fundet hinanden og er blevet enige om et fælles forslag. Den nye struktur vil styrke udviklingsmulighederne fremadrettet, så gabet fra 2. Division op til en stærkere og stærkere NordicBet Liga kan blive udlignet.

- Samtidig får vi samme struktur i de fire øverste fodboldrækker i Danmark, hvilket giver en meget større gennemskuelighed. Alt i alt er det en rigtig god beslutning af klubberne på baggrund af en ellers trist situation, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad de to rækker skal hedde, men i forslaget er de benævnt '1. division' og '2. division'.

Såfremt myndighederne inkluderer 2. division i den næste genåbningsfase, bliver rækken genstartet 14. juni.

