2. division er tilbage: Dem skal du holde øje med

- Hvad er jeres forventninger til den kommende sæson?



- Vores forventninger er, at vi kan bygge videre på sidste år, hvor vi blev det næstbedste østhold efter Helsingør. Vi vil gerne holde fast i vores stamme og ligge lidt til (spillere, red.), og så se om vi kan komme op og blive et tophold i rækken. Vi vil gerne ligge et par point på i forholdt til sidste sæson. Oprykning vil altid være målet for os.



- Hvem vinder 2. division Øst?



- Det er virkelig svært at sige, hvem der vinder lige nu. Jeg tror vi kommer til at se nogle ting ændre sig i løbet af sæsonen. Nedrykkerne fra 1. division er et godt bud som potentielle vindere. De må tage favoritrollen på sig, og så håber jeg på, at der kommer et forføgerfelt, hvor vi kan være i og se, om vi kan drille dem.



- Hvem bliver topscorer i år?



- Kristoffer Thrane nede i Næstved har lavet mange mål for bundholdet Slagelse sidste sæson. Får de det til at køre, så kan han blive serveret dernede. Han havde en høj scoringsstatistik for et hold i den anden ende af rækken. Nu spiller han for et tophold – han kunne godt komme til at lave nogle mål.



- Største talent i 2. division?



- Vi har ligaens største talent i den 17-årige målmand Jonathan Fischer. Uden tvivl. Vi har holdt fast i ham trods interesse fra store klubber. Han har valgt at forlænge sin aftale med os, men der ingen tvivl om, at han kommer til at spille på højere niveau på et tidspunkt.