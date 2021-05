Aarhus Fremad levede op til favoritværdigheden mod Holstebro Boldklub

Kampens første mål faldt allerede efter otte minutter til Aarhus Fremad, da Magnus Kirchheiner viste målinstinkt og fik bolden i mål.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Lasse Hauge var på pletten.Kampens tredje mål blev scoret af Soeren Andreasen, der udbyggede Aarhus Fremads føring til 3–0.Holstebro Boldklub forsøgte at komme tilbage i kampen, men det blev aldrig til mere end en reducering med opgørets sidste scoring i det 83. minut,Aarhus Fremad ligger efter deres femte sejr i streg på en øjeblikkelig tredjeplads. Holstebro Boldklub ligger fortsat på en 14. plads i tabellen.

