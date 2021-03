Aarhus Fremad og FC Sydvest 05 Tønder spillede uafgjort

Kampens første mål var en straffesparksscoring af Martin Egelund efter 37 minutter og han bragte dermed sit hold foran Sent i kampen udlignede Aarhus Fremad til slutresultatet 1–1, da Nicklas Ullum kom på tavlen og sendte kampens andet mål i nettet.FC Sydvest 05 Tønder ligger efter pointdelingen fortsat på niendeplads i 2. Division Grp. 1. De skal i næste runde forsøge at tage tre point, når SfB-Oure FA venter på udebane på lørdag. Aarhus Fremad fastholder trods pointtabet deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på en fjerdeplads. De skal på lørdag forsøge at få fuldt udbytte, når Næsby venter på hjemmebane.

