Aarhus Fremad smed føringen og de tre point

Aarhus Fremad noterede sig allerede det første mål efter 15 minutter, da Soeren Andreasen sendte bolden i kassen på et straffespark.Efter 40 minutter kæmpede Holbæk B&I sig tilbage og udlignede til 1–1, da Mikkel Jensen fik bolden i nettet.I slutningen af første halvleg fik Holbæk B&I bragt sig foran på mål af Mads Bobjerg Larsen til 2–1.Efter 86 minutter slog Holbæk B&I sejren fast med opgørets sidste scoring, og manden bag målet var endnu engang Mads Bobjerg Larsen.Med sejren overhaler Holbæk B&I Næsby i tabellen. De ligger på 11. pladsen. De møder i næste runde Næsby, som på lørdag kommer på besøg i. Aarhus Fremad forværrer med nederlaget deres placering og ligger på en femteplads. I næste runde skal de forsøge at rejse sig igen på udebane mod Dalum IF.

