Aarhus Fremad smed føringen og de tre point

Efter 42 minutter faldt kampens første mål til Aarhus Fremad, da Soeren Andreasen sendte hjemmeholdet i front.I de døende sekunder af første halvleg fik Middelfart udlignet, da Peter Kristensen udnyttede et straffespark til at score kampens andet mål.Kampen blev afgjort i de døende sekunder af anden halvleg,Middelfart rykker med sejren to pladser frem og ligger nu på en femteplads. Nederlaget ændrer dog ikke på Aarhus Fremads øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 1, hvor de stadig indtager tredjepladsen.

