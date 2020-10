Aarhus Fremad taber til Holbæk B&I

Den første scoring i kampen faldt til Holbæk B&I efter 18 minutter, da Malte Sjoerslev sendte hjemmeholdet i front.Holbæk B&I satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Ferdinand Bangsgaard fik bolden i nettet.Efter 90 minutter sikrede Jonas Bengtsson Holbæk B&I sejren yderligere, da han sendte bolden i nettet for sidste gang i kampen til 3–0.Holbæk B&I rykker med sejren tre placeringer frem og ligger nu på niendepladsen. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på lørdag på hjemmebane mod FC Sydvest 05 Tønder. Aarhus Fremad ligger fortsat på en sjetteplads i tabellen. Første mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, når de skal på besøg hos Brabrand.

