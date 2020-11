Aarhus Fremad tog alle tre point mod Dalum IF

Efter 25 minutter scorede Christian Bech til 1–0 til Aarhus Fremad.De kunne seks minutter efter fordoble deres føring, og manden bag målet var Soeren Andreasen.76 minutter inde i kampen reducerede Rasmus Nyborg Schmidt til 1–2, men det blev ikke til mere end reduceringen før slutfløjt.Aarhus Fremad rykker med de tre point op på en fjerdeplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag mod Middelfart på udebane. Dalum IF rykker med nederlaget ned på en femteplads. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder Thisted på hjemmebane.

