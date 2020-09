Aarhus Fremad vinder 1–2 over Næsby

Kampens første scoring blev sat ind af Aarhus Fremads Mathias Laursen Christensen i det 27. minut.Aarhus Fremad fordoblede deres føring efter 58 minutter til 2–0, da Marcus Kirchheiner fik bolden i nettet.76 minutter inde i kampen reducerede Marcus de Claville til 1–2, men det blev ikke til mere end reduceringen før slutfløjt.Efter uafgjort i sæsonpremieren har Aarhus Fremad nu taget to sejre i træk, og de er fortsat ubesejret med syv point efter de tre første runder af den nye sæson. Efter sejren i sæsonpremieren er Næsby for alvor kommet ned på jorden igen efter nederlag i to de seneste kampe. De står derfor fortsat noteret for tre point efter tre kampe.

