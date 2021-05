Den perfekte start på anden halvleg

Aarhus Fremad skulle blot bruge otte afleveringer efter pausen, før der igen var scoret. Cheftræneren fortæller, at det er indøvet. Se lyn-scoringen her

Presset sad ikke helt i skabet fra Frems side, men det var nu alligevel et ganske imponerende mål, der blev scoret på Riisvangen.

Der blev fløjtet op til anden halvleg, og otte afleveringer senere lå bolden i gæsternes mål.

Aarhus Fremad kombinerede sig hurtigt frem til kanten af feltet, hvor Søren Bugge Jepsen scorede sikkert.

Fremad kom på tavlen kort inde i anden halvleg.

Fremad-træner jubler

Flere hold vælger at sparke langt til en duel, når de giver bolden op, men Aarhus Fremad vil gerne gribe det anderledes an.

- Når der er noget, vi træner og forbereder os på, og det så lykkes efter det første spark, det er fedt at se. Det giver en ekstra glæde, siger Aarhus Fremad-træner Morten Kjærgaard til Ekstra Bladet.

- Vi sparker den enten ned til stopperne eller helt ned til målmanden, fordi så giver det en lang presafstand. Hvis de går helt voldsomt op, så har vi gode positioner til at spille over dem i stedet for, at det bliver til en duel.

- Den næste Jens Stage

Det var 21-årige Søren Bugge Jepsens første mål for klubben i 37 kampe.

- Der er altid nogle spillere, hvor man tænker 'scorer de snart'. Jeg har sagt til ham, at han har mål i sig, og at han er den næste Jens Stage og kender ham nede fra AGF.

- Så scorer han, og han var rigtig glad. Det var lige prikken over i'et, siger Morten Kjærgaard.

Aarhus-klubben vandt kampen 3-1 og hentede dermed fjerde sejr i træk.

De er firer i 2. divisions gruppe 1 med tre runder igen og ligger lunt i svinget til at ende som nummer 2-6 og dermed spille i Danmarks tredje bedste række den kommende sæson.

