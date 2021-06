Holdkammerat fik opmærksomheden trods drømmemål

Aarhus Fremads Lasse Hauge scorede et fremragende mål langt udefra mod B93, selvom Fremad-holdet var blevet bedt om ikke at skyde fra den afstand - se den lækre langskudskasse her

Det var kun hans andet mål i sæson, men hvilket et af slagsen!

Aarhus Fremads Lasse Hauge tog et træk ude fra højre side ind i banen, hvorefter han kanonerede bolden hele vejen op i det lange hjørne.

En forrygende scoring.

Hvis man har sparketeknikken i orden, kan der scores fra denne afstand. Du kan eventuelt selv forsøge dig på en nærliggende fodboldbane.

- Lige i momentet når jeg ikke at tænke over, at vores kære assistenttræner Martin Mikkelsen normalt beder os om at lade være med skyde på mål fra den afstand, men jeg tager chancen og rammer den godt, siger Lasse Hauge til Ekstra Bladet.

- Det er nok det bedste mål, jeg har lavet på seniorplan i hvert fald.

Holdkammerat fik opmærksomheden

Søren Andreasen, holdkammerat til Hauge, scorede hele fire mål i sejren på 5-0, hvilket da også i højere grad blev bemærket efterfølgende. Bomberen ender dermed på 17 træffere i 26 kampe.

- Det var nok ham, der fik det meste af opmærksomheden på holdet og i klubben på de sociale medier. Jeg sagde også til ham, at det kan godt være, han har lavet fire, men han har ikke lavet det flotteste.

- Det gav han mig faktisk ret i. Han er også vant til at stjæle overskrifterne med alle de mål, han laver, så jeg tror, han synes, det er fair nok, at jeg lige får den, siger Lasse Hauge.

Det var samtidig sidste runde i denne sæson. Fremad ender på tredjepladsen i 2. divisions gruppe 1.

