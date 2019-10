Lyn-comeback sender Aarhus til tops

Ringkøbing har spillet dårligt, og det har kun lykkedes vundet en enkelt gang i denne sæson, og i dag var ingen undtagelse.

Ringkøbing kom bedst fra start, og de kunne bringe sig foran med 1-0 efter 34 minutters spil. Ringkøbing kunne ane overraskelsen, idet føringen holdt helt til pause-fløjtet.

Men et eller andet gik galt i pausen, for på under to minutters spil i anden halvleg kunne Aarhus Fremad bringe balance i regnskabet, da

Nicklas Ullum sparkede dem på 1-1.

Udligningen knækkede Ringkøbing, og det var rent guf for førstepladsen fra Aarhus, der nu havde slået hul på bylden. Bare seks minutter efter deres første scoring, kunne Mathias Christensen Laursen bringe Aarhus Fremad foran med 1-2.

De sidste dødsstød kom allerede syv minutter efter 1-2-målet, da Florin Jacob Torp scorede kampens fjerde og sidste mål.

Det startede ellers så godt for Ringkøbing, men på blot 13 minutter vendte Aarhus Fremad kampen fra 1-0 til 1-3.

Man kan se highlights øverst i artiklen.