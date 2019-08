Revolution i dansk fodboldklub: Første nogensinde

I en mail til klubbens fans bedyrer 2. divisionsklubben Aarhus Fremad, at man vil blive ’Danmarks første fanejede og fanledede klub’.

Selvom der er tale om ejerskab, er klubben fra Jyllands hovedstad ikke på pengejagt, forklares der videre i mailen.

Se hele mailen nedenfor. Artiklen fortsætter under billedet …

Til Ekstra Bladet uddyber bestyrelsesmedlem i Aarhus Fremad ApS Jesper Blicher Dahl, at man på et møde 27. august vil fremlægge hele den storstilede plan.

- Hvad er det for et projekt, I har sat i søen?

- Jamen, det afhænger af, hvordan det bliver taget imod. Til mødet vil vi fortælle om vores tanker, og så håber vi, at vi får god opbakning fra vores fans, siger han.

- Det, vi vil, er at sikre, at vores fans får indflydelse på klubbens udvikling. Det, der er vigtigt i klubben, er, at vi trækker læsset sammen.

- Når I siger, at den skal være fanejet, hvad vil det så sige?

- At de får ejerskab i klubben og bliver en del af ledelsen. Altså bestyrelsesposter.

Se også: Klubikon takker af

Aktier?

- Ejerskab igennem aktier eller hvad?

- Det vil vi snakke om på tirsdag, men det er en del af oplægget, siger Jesper Blicher Dahl, der holder kortene tæt ind til kroppen frem mod mødet.

Heller ikke, hvad der skal til for at blive medejer af Aarhus Fremad, kan han uddybe.

- Det diskuterer vi mere om på mødet. Det afhænger af opbakningen. Vi har strukturen, og det er den, som vi vil præsentere.

- Det er ikke, fordi jeg vil holde det hemmeligt, men hvordan vi gør det, afhænger af opbakningen.

Artiklen fortsætter under billedet

Træner Morten Mølkjær er ifølge klubbens fans en rigtig guttermand ... Foto: Claus Bonnerup

Se også: Dansk 2. divisionsspiller skal prøvetræne i AFC Ajax

Trofaste fans

Aarhus Fremad har tradition for at have en relativ stabil fanbase i forhold til, at klubben endnu er placeret i 2. division.

- Mener I, at der er kommet for lang afstand mellem bestyrelse og folk på lægterne?

- Det synes jeg egentlig ikke. Vi er en klub, hvor man møder hinanden i øjenhøjde, uanset om man er bestyrelse, sponsor eller fan, siger Jesper Blicher Dahl.

- Men samtidig er det vigtigt, at vi bevarer det. Vi har prøvet at tænke vores klub på en måde, og hvordan det i så fald skulle være. Det har vi brugt nogle måneder på.

- Men I har ikke noget konkret tiltag til, hvordan man i så fald bliver medejer?

- Det skal vi diskutere på mødet.

Nedtur i Slagelse: Se highlights her

Dårlig økonomi

Vil man gå ind i Aarhus Fremad som ejer, skal det være lysten, der driver værket og ikke pengene. For klubben har ikke nogen.

Således fremgår det af sidste års regnskab, at man havde et overskud på mere end en halv million, og alle pengene blev brugt til at nedbringe klubbens store gæld til omkring en million kroner.

- Vi kæmper med en negativ egenkapital fra flere år tilbage, og det nedbringer vi stille og roligt, siger bestyrelsesmedlem Jesper Blicher Dahl.

- Men det er klart, at det ikke er en pengetank, som vi står med.

Aarhus Fremad har tidligere været i Superligaen. Sidst var i sæsonen 1998/1999.

Vild målfest i Sønderjylland: Se highlights her

Drømmekasse i Aarhus: Se highlights her

Intens kamp i Jyllands hovedstad: Se highlights her