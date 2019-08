- Vejen til spilletid er kortere i Aarhus

FC Midtjyllands islandske keeper Elias Rafn Olafsson er blevet udlejet til Aarhus Fremad i 2. division, hvor han har fået en god start som ny førstekeeper.

Islændingens aftale er en særlig konstellation, for Ólafsson er stadig at finde til FC Midtjyllands træning tre gange om ugen foruden tre træninger i Aarhus Fremad. Den aarhusianske 2. divisionsklub kører ikke med fuldtidssetup, men det har altså ikke forhindret den 19-årige keeper i et lejeophold, der sikrer ham fast spilletid.

- Det er i deres interesse at leje ham ud. Der er jo kun den ene på banen, der kan spille målmand, og vejen til spilletid er lidt kortere i en klub som vores. Det hele er opstået på deres incitament, og det var dem, der kontaktede os og sagde, at vi skulle være klar, hvis vi var interesserede, siger Aarhus Fremads cheftræner, Morten Mølkjær, til stiften.dk om sin nye målmand.

Elias Rafn Olafsson ankom til FC Midtjylland fra islandske Breidablik sidste sommer og blev ved den lejlighed udstyret med en fem år lang kontrakt. Han har spillet to kampe for det islandske U21-landshold.

