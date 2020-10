AB Gladsaxe fortsætter den gode stime med tre point mod Vanløse IF

Kampens første mål faldt efter 77 minutter til AB Gladsaxe, De satte sig hurtigt derefter på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, og manden bag scoringen var Momo Fanye Toure.AB Gladsaxe ligger efter deres femte sejr i streg på en øjeblikkelig andenplads. Næste chance for tre point er 8. november, når Nykøbing FC kommer på besøg. Vanløse IF ligger fortsat på sjettepladsen i 2. Division Grp. 2. De skal i næste runde forsøge at rejse sig efter dagens nederlag, når de møder Næstved på udebane 8. november.

