AB Gladsaxe og HIK måtte nøjes med pointdeling

Hvor AB Gladsaxe gik ind til kampen med en sejr over KFUM Roskilde, led HIK i seneste runde et nederlag til Næstved. Denne søndag blev der dog ikke uddelt tre point efter et målløst opgør.AB Gladsaxe ligger efter pointdelingen fortsat på en sjetteplads i 2. Division Grp. 2. HIK ligger med det ene point fortsat på en syvendeplads i 2. Division Grp. 2.

