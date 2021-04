AB Gladsaxe tog sejr over Vanløse IF

Kampens første scoring blev sat ind af AB Gladsaxes Tobias Noer i det 28. minut.De stod også for kampens andet mål. Efter 53 minutter blev stillingen 2–0 til AB Gladsaxe, da Mathias Kisum viste målnæse og sendte bolden i nettet.Vanløse IF kæmpede videre og fik til sidst en reducering med kampens sidste scoring i det 75. minut, da Asger Hoejmark-Jensen sendte bolden i mål på et straffespark til stillingen 1–2.AB Gladsaxe ligger med de tre point fortsat på tredjepladsen i 2. Division Grp. 2. Vanløse IF rykker med nederlaget ikke deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på en ottendeplads.

