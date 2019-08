Dansker afslører kaos i storklub: Nul løn i to måneder

Det tidligere stortalent Seejou King taler åbent om vilde tider i Portugal, betalingsstandsning, et brækket ben og om at affinde sig med 2. division

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Engang lå verden for fødderne af Seejou King, da han blev hentet til den portugiske storklub Sporting Lissabon.

Men siden det opsigtsvækkende skifte er det kun gået en vej, når man kigger på klubberne, han har huseret i.

Så det er oplagt at spørge den nu 27-årige wingback, hvordan han i alverden endte i den danske 2. divisionsklub AB.

- Ja, hvordan er jeg egentlig det? Måske lidt en tilfældighed, siger han til Ekstra Bladet, da vi møder ham ved træningsanlægget i Gladsaxe.

- Da jeg kom hjem fra Portugal, spillede jeg faktisk ikke fodbold i et års tid, fortsætter han, som var det en historie, han havde fortalt et utal af gange før.

- Jeg ville spille, men jeg ledte efter den rigtige klub. Pludselig var der noget, så var der ikke noget. Og så var der gået et år.

- På et tidspunkt kunne jeg komme til Avarta i 2. division, og det var ikke sådan, jeg havde set, at min fodbolddrøm skulle være. Det må jeg ærligt indrømme.

Foto: Philip Davali

Håbede du, at det var Superligaen, du skulle tilbage til?

- Jeg forventede det ikke, men lad mig sige det sådan, at jeg ikke forventede, at det var 2. division, smiler han skævt.

- Ikke at jeg er for god til det, jeg havde bare ikke forestillet mig at gå fra Portugal til det. Men igen så havde jeg ikke spillet i mere end et år.

Efter at have plantet fødderne i Danmark igen har King sidenhen fået et job som lærervikar ved siden af tjansen som fodboldspiller.

Skal du ikke have en uddannelse?

- Den tid, den sorg. Jeg har overvejet, men jeg vil ikke starte, før jeg ved præcis, hvad jeg vil lave.

- Det kommer til at ske en dag, at jeg tager en uddannelse. Om det bliver pædagog eller hvad, ved jeg ikke.

Er det så stadigvæk pengene fra Portugal, I lever på?

- Næ … Vi har klaret os, og det har været en god blanding af det hele, tror jeg.

Det er vel ikke i AB, at man får en fyrstelig hyre …

- Nej, nej, det er det bestemt ikke. Men det er okay. Jeg tror, det er bedre end andre klubber i divisionen.

Selvom 27 år endnu er relativt ungt i fodboldtermer, er Seejou King alligevel alderspræsidenten i AB’s trup.

Hvad er næste skridt for dig på fodboldbanen?

- Jeg har ikke de store planer. Jeg er her og har det fint.

- For mig ville det være endnu federe, hvis der var et par stykker af mine gode holdkammerater, der blev sendt videre og fik en oplevelse. Jeg skal ikke ud og jagte en plads i Superligaen. Der er jeg bare ikke længere.

Foto: Philip Davali

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kaos i Portugal

Som for mange andre unge danskere, der havner i udlandet, forløb alt ikke som planlagt, da Seejou King i en ung alder fik et skifte på plads hos Sporting Lissabon, hvor han startede på storklubbens B-hold.

Hvad var det værste, du oplevede i udlandet?

- På et tidspunkt får vi ny træner på b-holdet. Jeg ville videre, men samtidig ville han ikke bruge mig. Fair nok, men så træner man ikke med holdet, men med sig selv og en fysisk træner.

- Man bliver ekskluderet fra sammenholdet og truppen, hvilket jeg var i tre måneder.

Hvorfor ville du væk i første omgang?

- På daværende tidspunkt havde jeg været på b-holdet i to år, og jeg kunne godt se, at jeg ikke kom på førsteholdet.

- Jeg ville prøve noget nyt, og min kone ville helst hjem. Vi fik et tilbud fra Norge, men klubben ville ikke lade mig gå.

Foto: Philip Davali

Følte du, at klubben var ond mod dig?

- Nej, men jeg tror ikke, at de fik nok ud af det. Jeg ved ikke helt, hvordan det hang sammen.

- Ikke at blive brugt var helt klart det værste, siger han, hvorefter han kommer i tanke om endnu et øjeblik i Sporting-tiden, der har sat sine spor.

- Når man ikke ved, hvornår man får løn, er det heller ikke fedt. Man vidste aldrig, om det var den første eller 28., at den gik ind.

- Lige da jeg ankom, fik vi ikke løn i to en halv måned uden begrundelse. Ingen fik løn.

Hvordan var stemningen i truppen der?

- Efter den anden uge kunne jeg sagtens fornemme, at alle var lidt bitre.

Efter det endelige brud med Sporting skiftede han videre til den mindre portugisiske klub Desportivo Aves. Her gik drømmen om førsteholdsfodbold i udlandet heller ikke i opfyldelse.

- Jeg fik ophævet min kontrakt, da præsidenten forventede, at jeg kunne spille, men mit ben var brækket, da de hentede mig. Han følte nærmest, at jeg skulle spille med det sammen, og det kunne jeg ikke. Jeg havde ondt.

- Til sidst sagde han, at han ikke kunne have en spiller i truppen, der havde en så god kontrakt, og så god var den slet ikke, gående, siger han om den sidste tid, inden han vendte hjem til Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spillede med stjernerne

Da Seejou King først ankom til Portugal, blev han placeret på et hold, hvor han var en del af fodboldelitens supertalenter.

- Vi havde et sindssygt b-hold, der kunne slå de fleste hold herhjemme, siger han, hvorefter han remser medspillere som Inter-motoren Joao Mario, Cedric Soares fra Southampton, og ikke mindst Tottenhams Champions League-finalist Eric Dier op.

Særligt Dier og King udviklede et godt venskab.

- Den eneste, jeg stadigvæk snakker med ofte, er Eric Dier. Men han har desværre ikke været forbi for at se fodbold.

- Det har nok mest med tiden at gøre. Han har ellers været på besøg her et par gange, siger han.

Foto: Philip Davali

Men da drømmen om fodbold i udlandet blev slukket, stod virkeligheden og bankede på.

- Jeg udviklede mig helt vildt meget, og pludselig stod man og skulle spille i Avarta.

- Det kom jeg mig hurtigt over, og efter jeg har fået børn, kunne jeg slappe mere af i det.

- Nu gør jeg det, fordi jeg elsker det, mens jeg tidligere jagtede det som alle andre drenge.

Har du fået maksimale ud af din karriere?

- Det er svært at sige. Jeg havde nok ikke været her, hvis jeg ikke brækkede benet. Det kan man altid gisne om.

- På de fleste punkter har jeg fået maks ud af det. Jeg har været ude i fire år og var med til at vinde et mesterskab i Nordsjælland. Jeg har prøvet noget, som alle på holdet gerne vil, så jeg er fint tilfreds.

Er du skuffet over, du ikke selv har drevet det længere?

- Nej, det er jeg ikke. Ikke skuffet.

Irriteret så?

- Hvis du går i dybden med det, kunne man godt være irriteret. Men der kommer altid noget godt ud af det, der sker. At jeg brækkede benet betød, at jeg kom hertil, og nu kan jeg være tæt på mine familie hver eneste dag.

- Det er en langt større glæde, at mit familieliv er mere stabilt nu, end det var i Portugal. Familien vil jeg aldrig være foruden, siger han med henvisning til, at han på hjemmefronten har to døtre.

Se også: Millionerne skal rulle: FCK jagter spansk midtbanespiller

Se også: Tidligere Superliga-profil og landsholdsspiller vender hjem

Når fodboldfans går for langt: ’Dit forræderiske svin’