Traditionsklub trak nitten: 11 gange værre end konkurrenten

Det kommer til at gøre ondt: Når Gladsaxe-klubben i den kommende sæson skal køre Jylland tyndt, kommer det til at ramme klubkassen. Men med sultent talent og en ung cheftræner håber man på at overkomme den udfordring

Som Sorte Per på Sjælland skal 2. divisionsklubben AB fra Gladsaxe den lange tur til Jylland hver anden weekend, når den nye sæson skydes i gang.

Akademikerne er nemlig som eneste østhold ved lodtrækning blevet tvunget til at spille i 2. division Vest, og det rammer hårdt.

- Økonomisk kommer det til at gøre ondt. Man får en kompensation for de ekstra busture. Men det er den samme, som det har været i mange år, og busserne er blevet dyrere, siger den 31-årige cheftræner, Patrick Braune, til Ekstra Bladet, da vi besøger 60’er-træningsanlægget i den københavnske forstad.

- Derudover er der slet ikke taget højde for indtægterne på kampdagen, som vi mister. Jeg tvivler på, at selvom Thisted er et godt hold, så kommer der nok ikke mange med herned.

Intet lokalderby

Normalt har klubben fået et økonomisk rygstød, når lokalrivalerne fra B93, Frem og Brønshøj kigger forbi, og stadion er pakket, men sådan bliver det ikke i perioden frem til næste forår.

- Hvor hårdt et slag er det?

- Det finder vi ud af i løbet af sæsonen, men jeg vil skyde på, at det i hvert fald er et par hundrede tusinde, siger den unge chef og fortsætter:

- Heldigvis kan jeg koncentrere mig mere om det sportslige. Jeg ved bare, at det er dyrt.

Cheftræner Patrick Birch Braune (tv) og assistenttræner Stefan Payberg Larsen (th) fra fodboldklubben AB. Foto: Philip Davali

Den lange tur

Samtidig med at klubben skal punge ud for en masse ture over Bælterne, så skal spillerne også rive ekstra tid ud af kalenderen, når turen går til eksotiske destinationer som Thisted og Tønder.

- Der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt at skulle væk fra familien. Men når man ser positivt på det, er det fedt, at vi får lov til at møde nogle modstandere, vi ikke er vant til.

- Når man kommer ud på landet i Jylland, er det enormt charmerende steder, hvor der er gæstfrihed og modstandere, der har hjertet med, siger Patrick Braune, der håber at kunne udnytte tiden på landevejen til at optimere spillerne på den kommende udfordring.

Ungdommen kender det

Alderspræsidenterne i klubben er blot 27 år og er at finde i den tidligere Sporting-spiller Seejou King og Nichlas Rode, der har en fortid i FC Nordsjælland.

- Hvordan tror du, at dine mange unge spillere reagerer på de her kedelige busture?

- Jeg tror, at vi kommer til at bruge det som en god forberedelse. De er vant til det fra ungdommen, hvor de i forvejen spiller mod Thisted.

- Når man først kommer afsted, bliver det fint nok, siger træneren.

Så mange kilometer skal klubberne køre

Der er stor forskel på, hvor langt de forskellige klubber skal rejse i den nye sæson i 2. division i fodbold. Oversigten er lavet af Brønshøj Boldklub

Ildsjælen, der blev cheftræner

Da cheftræner Patrick Braune tager imod Ekstra Bladet, svinger han ind på parkeringspladsen ved AB’s klubhus i en nydelig, grå Mercedes.

- Nå, er lønnen så god, at man kan køre i Mercedes som chef i en 2. divisionsklub?

- Nej, haha. Det er faktisk bare en, jeg har lånt af min far og mor, da barnesæderne var i den, afslører han, mens han venligt viser os rundt i det træningsanlæg, der var Nordeuropas største, da det blev opført.

Braune er selv vokset op på den anden side af gaden og blev allerede som femårig meldt ind i klubbens fodboldafdeling.

Og siden da er det gået slag i slag for den nu 31-årige skolelærer, der dog aldrig har undervist.

- Da jeg fandt ud af, at jeg ikke var dygtig nok som spiller, gik jeg trænervejen i stedet.

Cheftræner Patrick Birch Braune har tilbragt det meste af sit liv i AB. Foto: Philip Davali

Startede fra bunden

Som 18-årig begyndte han at træne Akademikernes U-6-hold.

- De blev så meget gode, og pludselig blev jeg prikket på skulderen, og nogle fra klubben spurgte, om jeg ikke skulle prøve med nogle ældre.

Derfra gik turen fra det ene ungdomshold til det andet, og til sidst fandt man ud af, at Patrick Braune var den rette mand til at lede førsteholdstruppen. En trup, han overtog ved sidste sæsons afsluttende kamp.

- Uden at være cheftræner har jeg været omkring førsteholdet i mange år, og gennem det fik jeg en masse erfaring fra de tidligere trænere.

- Du lyder som en ildsjæl, der endte med at blive chef. Har jeg ret i det?

- Ja. Selvfølgelig er mit hjerte i AB, men jeg er her ikke, fordi jeg er blåøjet eller mener, det er romantik.

- Jeg er her, fordi jeg ser det som et spændende projekt.

Ligesom det er med Projekt-AB, så handler Projekt-Patrick Braune om at komme op på en højere hylde, end man allerede er på.

- Jeg drømmer om at blive til noget mere. Men nu handler det om at få AB til at blive noget mere.

- Vi snakker om spillere, der vil give noget ekstra, og den samme kategori passer jeg ind, siger han.

Med overgang til cheftræner fik Braune selv lov til at udpege sin højre hånd, og her faldt valget på sin tidligere assistent Stefan Payberg Larsen.

- Stefan og jeg er på ingen måde samme type, og det er vigtigt. Med ham får jeg en, der går direkte i kødet på mig, hvis jeg er for meget efter en spiller.

- Så det er en form for ’good cop/bad cop’?

- Det ved jeg ikke. Andre gang er det omvendt. Men der er en rigtig fin dialog mellem os.

Langt fra storhed, tæt på talent

Trods AB’s stolte historie skal man skrue tiden 52 år tilbage for at finde klubbens seneste Danmarksmesterskab, som de ellers har vundet ved ti lejligheder.

Og det er da heller ikke storhed, der præger faciliteterne ved klubhuset, der endnu står nøjagtig som, da det blev opført i 1960’erne.

Men planen for det nye AB er klar.

- Vi vil lave nogle spillere, der kan komme op på en højere hylde. Dem, der er ambitiøse med deres karriere, vil vi hjælpe på vej og sætte nogle ordentlige rammer for, siger cheftræner Patrick Braune.

- Tanken er, at hvis vi samler dem og får en gruppe af spillere, der vil noget mere, så kommer det til at løfte os.

Skal ikke rykke op

Talentudvikling har den seneste lange årrække været en af grundstenene i den grønblusede klub.

- Så det er ikke så vigtigt for jer at rykke op?

- I første omgang nej. På sigt er der ingen tvivl om, at vi vil op. AB er en stor klub i en lille skal.

- At gå ud og sige, at vi skal rykke op, vil ikke give nogen mening, da der kun ét hold, der kommer til det.

Nogle vil sige, at der er en risiko i at fokusere for meget på udvikling og for lidt på resultater. Hvad nu hvis I pludselig ligger i den forkerte ende af tabellen?

- Udvikling og resultater er ikke modsætninger. Det er en floskel, der ikke hænger sammen, synes jeg. Hvis du udvikler dig, kommer der også resultater.

- Man får resultater ved at udvikle spillere og mennesker. At sige at resultaterne skal komme her og nu, tror jeg ikke på. Arbejder vi på at udvikle os hver gang, så får vi resultater.