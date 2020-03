Avarta og B 93 endte med remis

Kampens første mål blev scoret af Mathias Cordua efter 31 minutter. Dermed kunne Avarta tage føringen. B 93 udlignede kort inde i anden halvleg, da Daniel Stueckler viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet. Sent i opgøret blev B 93s Soeren Noergaard præsenteret for sit andet gule kort og dermed et rødt.Avarta ligger efter det uafgjorte resultat fortsat på 6.pladsen i 2. Division Grp. 1. De skal i næste runde forsøge at tage tre point, når Brønshøj venter på udebane på lørdag. B 93 ligger efter det ene point resultat fortsat på 7.pladsen i tabellen. De møder i næste runde FC Helsingør, som kommer på besøg på lørdag.

