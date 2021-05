Avarta taber med to mål til Slagelse B&I

Kampens første mål faldt efter 25 minutter til Slagelse B&I, da Mathias Bjaldby bragte hjemmeholdet foran.Det andet mål tog Slagelse B&I sig også af. Efter 42 minutter blev stillingen 2–0,Slagelse B&I stod også for kampens tredje scoring,87 minutter inde i kampen formåede Mathias Cordua at score til 1–3, men det blev ikke til mere end det.Slagelse B&I ligger med de tre point fortsat på ottendepladsen i 2. Division Grp. 2. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder FC Roskilde på udebane. Nederlaget ændrer ikke Avartas øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 2, hvor det fortsat ligger på tiendepladsen. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på søndag, når de i næste runde møder KFUM Roskilde på hjemmebane.

