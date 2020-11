Avarta vinder og forlænger Skovshoveds dårlige stime

Den første scoring i kampen faldt efter 39 minutter til Avarta, da Emil Bodholdt-Larsen sendte bolden i mål.Avarta stod også for kampens andet mål. to minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til Avarta, da Emil Wass kom på måltavlen.Med ti mod 11 kom Avarta på en svær opgave, og det var da også Skovshoved, som stod bag den næste scoring i kampen.Efter 72 minutter nettede Dino Karjasevic til 1–2.Avarta cementerede sejren i det 81. minut til slutresultatet 3–1, da Emil Wass endnu engang sendte bolden ind bag modstanderens målmand.Med sejren overhaler Avarta Skovshoved i tabellen. De indtager nu 12. pladsen i 2. Division Grp. 2. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag i udekampen Nykøbing FC. Skovshoved fortsætter dermed rækken af nederlag og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 13. plads. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder HIK på hjemmebane.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk