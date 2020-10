Utilfreds med dommeren: Brokker sig over højtaleranlægget

Avartas 70-årige stadionspeaker Niels Viuf var ikke helt tilfreds med dommeren ved AB's scoringer, hvad han gav til kende over højttaleren

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Når et hold skifter ud, får et kort eller scorer, melder stadionspeakeren det over højttaleren.

Normalt bliver det gjort på en ganske neutral måde.

Men i Rødovre, hvor Avarta hører til, er der ingen tvivl om, at den 70-årige stadionspeaker Niels Viuf er stor fan af hjemmeholdet.

Da Avarta søndag mødte AB i 2. division, var han ikke tilfreds med begge AB's mål.

Det fik samtlige tilstedeværende på Espelundens Idrætsanlæg inklusive dommertrioen at vide over højttaleren. Hør det hele i klippet øverst.

- Jeg sidder jo meget godt placeret oppe i mit speakertårn, og så synes jeg måske, at der var offside, siger Niels Viuf, der har været stadionspeaker i ti år, til Ekstra Bladet.

- Jeg har en dårlig vane med det, og det kommer lige fra leveren. Mange af tilskuerne synes, at det er sjovt.

Avartas stadionspeaker har været fodbolddommer i 40 år og kommer ofte med sin mening over højttaleren, når der er scoret. Privatfoto

Hvis Avarta scorer i en mulig offsideposition, får piben dog en helt anden lyd.

- Så har jeg lige pludselig fået noget i øjet. Vi har fået et point indtil videre. Der var det vores anfører Emil Thomsen, der scorede. Han lavede to mål, så sagde jeg: 'Emil, vi vil meget gerne se, at du laver hattrick i dag', siger Niels Viuf.

Avarta tabte søndagens kamp mod AB med 0-2. Frederik Ellegaard Christensen og Momo Fanye Toure scorede for gæsterne.

Med nederlaget ligger Avarta næstsidst i østgruppen med blot et point efter seks runder.

Se målene og hør kommentarerne i klippet øverst.

Du kan se eller gense hele kampen mellem Avarta og AB i Ekstra Bladet+ her.

Fodboldspiller med i populært tv-program

Få meget mere om 2. division her (+):

Han er Danmarks sjoveste fodboldspiller

Kaotisk Brøndby-tid: Kontrakten nær revet i stykker

Strålede mod FCK-stjerner: Har aldrig tjent en krone Den ukendte Premier League-danskers utrolige historie