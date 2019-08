Vanvidsscoring i Gentofte: Se highlights her

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Det blev ikke ligefrem en hæsblæsende affære på Gentofte Stadion, da Avarta gæstede HIK.

Ikke desto mindre fik tilskuerne to scoringer, hvor især den første fra Avartas Mads Walter var af høj klasse. Sidst i kampen lykkedes det dog for Jakob Skovgaard at redde et enkelt point til hjemmeholdet, da hans afrettede skud snød Morten Bank i Avarta-målet.

