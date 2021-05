B 93 fortsætter stimen uden nederlag

B 93 kom stærkt fra start med det første mål blot to minutter inde i kampen - Oliver Carrara stod for målet.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Malthe Weisdorf sendte bolden i mål.Brabrand kæmpede videre og fik en reducering i det 29. minut og gjorde det til 1–2. Det blev dog aldrig til mere end Jesper Henriksens reduceringsmål.Sejren betyder, at B 93 fortsætter deres gode stime, og de ligger derfor på en øjeblikkelig andenplads. Brabrand ligger efter nederlaget fortsat på ottendepladsen.

