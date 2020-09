B 93 levede op til favoritværdigheden mod Holbæk B&I

Der skulle ikke gå lang tid af anden halvleg, før B 93 kom foran på mål af Simon Waever.B 93 stod også for kampens andet mål. to minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til B 93, da Soeren Noergaard scorede.Efter 90 minutter sikrede Milan Rasmussen B 93 sejren yderligere, da han sendte bolden i nettet for sidste gang i kampen til 3–0.B 93 har med sejren fået en perfekt start på den nye sæson med to sejre lige så mange kampe. Holbæk B&I fortsatte omvendt deres dårlige sæsonstart, som nu har budt på to nederlag i to kampe.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk