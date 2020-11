B 93 taber med to mål til VSK Aarhus

Efter blot ti minutter faldt kampens første scoring, da Jeppe Mogensen bragte VSK Aarhus i front.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Marcus Sloth Joergensen scorede kampens andet mål.Det tog ikke lang tid for Jeppe Erenbjerg at bringe B 93 tilbage i kampen med en scoring til 1–2.VSK Aarhus cementerede sejren i det 74. minut til slutresultatet 3–1, da Anders Gerding Kjeldgaard sendte bolden ind bag målmanden.VSK Aarhus overhaler med sejren Dalum IF i tabellen. De indtager nu femtepladsen i 2. Division Grp. 1. De møder i næste runde Middelfart, som på lørdag kommer på besøg i. På trods af nederlaget holder B 93 bevarer andenpladsen i 2. Division Grp. 1. Næste mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, hvor Holbæk B&I venter på hjemmebane.

