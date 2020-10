B 93 tog 1–2-sejr over Middelfart

Efter 39 minutter noterede B 93 sig kampens første mål, da Souheib Dhaflaoui scorede.De satte sig hurtigt derefter på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Souheib Dhaflaoui sendte bolden i nettet for anden gang.64 minutter inde i kampen reducerede Peter Kristensen til 1–2, men det blev ikke til mere end reduceringen før slutfløjt.Sejren betyder, at B 93 overhaler Frem i tabellen, og nu ligger nu på andenpladsen. Middelfart ligger efter nederlaget fortsat på sjettepladsen.

