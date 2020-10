B 93 tog sejr over Aarhus Fremad

Den første scoring i kampen faldt til B 93 efter 73 minutter, da Mikkel Mouritz nettede.B 93 stod også for kampens andet mål. to minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til B 93, da Souheib Dhaflaoui kom på måltavlen.Efter 90 minutter pyntede Mathias Laursen Christensen dog lidt på resultatet med en scoring til 1–2, men det blev dog aldrig til mere for Aarhus Fremad.Sejren rykker ikke noget i tabellen for B 93s vedkommende, og de ligger dermed fortsat på en tredjeplads. Aarhus Fremad ligger efter nederlaget på ottendepladsen.

