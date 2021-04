B 93 tog sejr over Middelfart

Sidste gang B 93 og Middelfart mødte hinanden, endte det med en sejr til B 93.Opgørets enlige scoring faldt til B 93 31 minutter inde i kampen, da Souheib Dhaflaoui sendte kuglen forbi Middelfarts målmand.B 93 måtte spille med en mand i undertal efter det 68. minut, da de fik et rødt kort. Med en mand i undertal var B 93 på en svær opgave, men det lykkedes dem alligevel at hive de tre point i land. Der faldt ikke flere scoringer efter, og derfor endte kampen 1–0 til B 93.Sejren betyder, at B 93 fortsætter de gode takter i 2. Division Grp. 1, og de kampen på en øjeblikkelig andenplads. Middelfart ligger efter nederlaget på en femteplads.

