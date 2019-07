Nyt klubsamarbejde skal udvikle unge talenter

En af landets berømte fodboldklubber B.93 har fået tilbuddet om at blive medlem af Fodbold Samarbejde Nordsjælland - FSN til stor begejstring for klubben

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her.

Det er herresenior i 2. division og et kvindehold i den næstbedste række, som klubben Boldklubben af 1893 fra Østerbro kan brillere med.

Et af de punkter, som klubben går meget op i, er at udvikle unge talenter, og det er også det, samarbejdet med FC Nordsjælland og FSN skal fokusere på.

- Klubben(red. B.93) kan se talent og muligheder i flere af de drenge og piger, som andre måske ikke kan. Nu skal vi hjælpe med at løfte hinanden endnu længere, og vi tror på, at det her kan blive en gevinst for de unge mennesker hos os, i B.93 og i hele FSN, siger en tilfreds direktør fra FC Nordsjælland, Søren Kristensen i et interview på FCN's hjemmeside.

Det er planen for samarbejdet ikke blot at udveksle spillere og trænere klubberne imellem, men også at oprette et fælles DBU TopCenter for talentudvikling hos B.93 på Østerbro.

- Det vil være en markant udvikling og forbedring af klubbens tilbud til vore trænere, spillere og deres familier, og vi ser frem til at præsentere og udvikle konceptet sammen, siger bestyrelsesmedlem hos B.93 Ole Ringheim.

Også uddannelsesniveau og faciliteter hos B.93 skal optimeres i DBU's nye licenssystem. Her står B.93 som landets 18. bedste i udviklingsmiljø for talenter.

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her.

Se også: Årets værste udekamp: 19-0-nederlag efter 10 timer i bus

Se også: Absurd skandale: Spritnyt stadion 15 centimeter for smalt

Har været i Juventus: Nu er stjernen landet på Amager