'Zanka' investerer i dansk klub: Stjerner åbner pengepungen

Traditionsklubben B.93 står til at få en stor pose penge og nogle prominente navne med på holdet.

Klubben fortæller i en pressemeddelelse, at den kan se frem til at "få et millionbeløb i klubkassen".

Det kommer fra et nystiftet netværk, der tæller forskellige erhvervsfolk og ikke mindst tre kendte danskere. Netværket går under navnet "93. Global".

To af dem er fodboldspillere: Anders Lindegaard og Mathias 'Zanka' Jørgensen, der spillede ungdomsfodbold i B.93. Derudover er skuespilleren Pilou Asbæk en af del af netværket.

Pengene og netværket skal "styrke ungdomsarbejdet på eliteplan og organisationen omkring klubben, herunder amatørafdelingen."

- B.93 er min barndomsklub, det var derfor et nemt valg at tilslutte mig dette netværk. For at give tilbage til en klub, som har givet mig så meget. Vores primære opgave bliver at løfte økonomien, så B.93 kan fortsætte det fantastiske arbejde, man allerede gør med at integrere, uddanne og skabe et miljø, hvor alle er velkomne.

- Det er dyrt at drive en fodboldklub, men vi kommer ikke for at lukke et hul. Vi kommer for at bidrage og udvikle fundamentet, så det gode arbejde kan fortsætte, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Pilou Asbæk er stor fodboldfan ved siden af hvervet som skuespiller. Foto: Per Lange

Anders Lindegaard har været på en af de største adresser i fodboldverdenen - nu investerer han i B 93, som er i en helt anden størrelse. Foto: Jens Dresling

B.93's førstehold spiller i 2. division, men der er ingen store ambitioner om oprykninger i dagens udmelding, og pengene skal ikke bare pumpes ud på transfermarkedet.

- Vi glæder os over at få mulighed for at skabe gode rammer for klubbens ungdomsspillere, talenterne, de ansatte og alle dem, der gør en kæmpe frivillig indsats. Vi har ikke decideret øremærket pengene, men de bliver ikke brugt på at købe nye spillere eller til at sætte lønningerne op, siger næstformand Ole Ringheim.

For nylig tog B.93 afsked med Patrick Mtiliga, der var sportsdirektør. Han vendte tilbage til FC Nordsjælland.

