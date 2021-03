Top 6 i 2. division har sjældent været så vigtig som nu. VSK Aarhus har et klart mål om at slutte blandt de seks bedste

I den kommende sæson bliver 2. division niveauopdelt.

De to vindere i begge grupper af den nuværende 2. division rykker op i landets næstbedste række.

Nummer 2-6 kommer til at blive en del af den nye 1. division, der bliver landest tredjebedste række, mens nummer 7-10 i stedet bliver en del af landets fjerdebedste række.

Derfor er top 6-placeringerne ekstra eftertragtede i denne sæson, og VSK Aarhus har da også et klart mål om at slutte dér.

- Vi har en målsætning, der hedder top 6 til trods for, at vi af mange blev vurderet til at være blandt de tre dårligste hold i rækken inden sæsonen, siger VSK's manager Jens Gjesing til Ekstra Bladet.

VSK's manager håber at slutte i top 6. Foto: Ernst van Norde

- Det betyder ekstremt meget. Det, der er lagt op til, er også, at det er i de tre øverste rækker, at fokus kommer til at være.

- Det bliver de rækker, der bliver fulgt mest.

- Ud fra vores budget, udgangspunkt og historik vil det være et ekstremt stærkt resultat.

- Mini-oprykning

Det bliver dog ikke en nem opgave for Aarhus-klubben, da der er mange hold med i kampen om top 6-pladserne.

- Det vil vidne om en fantastisk god præstation af de her spillere, hvis vi kan være blandt de 36 bedste hold efter sommer. Jeg anser det for at være en mini-oprykning.

VSK åbner sæsonen lørdag hjemme mod Middelfart. Kampen kan ses i Ekstra Bladet+. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg er sindssygt glad for de her spillere og tror sindssygt meget på dem. Der er meget kvalitet at hente, og der ligger også mange procenter endnu i udvikling.

- Vi ved, at der er mange dygtige hold, og det bliver en udfordring, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det kan lade sig gøre, siger Jens Gjesing.

VSK Aarhus ligger nummer fem i 2. divisions gruppe 1 med 21 point og kun to point ned til Dalum på syvendepladsen.

VSK spiller lørdag kl. 13.30 hjemme mod Middelfart. Kampen kan ses i Ekstra Bladet+.

