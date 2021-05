Bliver cheftræner i dansk klub

Fra 2006 til 2016 var Peter Bonde assistenttræner til Morten Olsen på det danske landshold, og i 2018 erklærede han sig færdig som træner på eliteniveau efter en kort tjans som U19-kvindelandstræner i Kina.

Nu vender han imidlertid tilbage som cheftræner.

Det gør han i 2. divisionsklubben Næstved Boldklub, hvor han også har en fortid som både spiller og cheftræner.

Peter Bonde bliver cheftræner i Næstved. Arkivfoto: Lars Poulsen

Her får han også den tidligere spiller Ulrik Balling ind som assistenttræner, og de skal sammen stå i spidsen for holdet til den kommende sæson. Det oplyser klubben selv på Facebook.

- Vi er enormt glade for, at det er lykkedes at tilknytte sådanne store kapaciteter til vores skønne klub. Den rejse, som vi skal på, er Bonde og Balling skræddersyet til og er de helt rigtige til at føre os derhen, hvor vi gerne vil, siger direktør Peter Nielsen ifølge klubbens Facebook-opslag.

Samtidig skriver klubben, at 'meget mere følger de kommende dage'.

Næstved Boldklub rykkede sidste år ud af 1. division, og de er aktuelt nummer seks i 2. divisions gruppe 2. Derved er de sikre på, at de også i næste sæson skal gøre sig i den tredjebedste danske fodboldrække.

