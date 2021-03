Bliver godt kørende: BMW på højkant i 2. division

Se masser af 2. divisionskampe live i weekenden i Ekstra Bladet+

En HIK-spiller bliver godt kørende efter dagens lokalopgør mod Skovshoved i 2. division.

Hellerup-klubben har indgået en sponsoraftale, der betyder, at kampens HIK-spiller fremover får lov at køre i en BMW frem til næste hjemmekamp.

Den nye aftale har premiere i eftermiddag, hvor HIK tager hul på forårssæsonen i 2. division med en udekamp mod Skovshoved.

Aftalen gælder egentlig kun hjemmekampe i Gentofte Sportspark, men lokalopgøret mod skovserne spilles så tæt på hjemmebanen, at det får lov at tælle med.

Du kan se den fine BMW i videoen nedenfor...

Anfører Jonas Hebo Rasmussen, som medvirker i reklamen for den nye man of the match-partner, har dog ikke mulighed for at vinde 14 dage som BMW-ejer i denne omgang.

Han er i karantæne mod Skovshoved.

HIK indleder foråret på en andenplads i Gruppe 2. De er otte point efter førende Nykøbing FC.

