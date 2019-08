Brabrand overvinder chokstart: Se highlights her

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Grundet tekniske problemer er to af målene desværre ikke med i vores highlight-pakke.

Dalum startede kampen som lyn og torden, da de efter fem minutter bragte sig i front.

Det hele endte dog i ren nedtur, da Brabrand vendte kampen fra 1-0 til 1-2 og Jakob Mikkelsen blev præsenteret for et rødt kort efter to advarsler.

Se highlights øverst i artiklen.