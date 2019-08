Dansker skifter til Spanien

Henrik Lindhard, nu tidligere målmand i Brabrand, er skiftet til spanske Xerez CD.

- Jeg skifter til en klub, der har et topprofessionelt set-up, hvor man møder ind hver morgen kl. 09.00 for at træne. Det glæder jeg mig til, men det bliver selvfølgelig også en omvæltning. Og så ankommer jeg til en by med 200.000 indbyggere og et stadion med plads til 20.000 tilskuere. Det bliver stort, siger han til Brabrands hjemmeside.

Tilbage i 2009 lå klubben i La Liga, den bedste spanske række, men holdet er langt fra fordums styrke og er på nuværende tidspunkt placeret i den fjerde bedste række.

Revolution i dansk fodboldklub: Første nogensinde

Tidligere har klubben haft danskeren Rajko Lekic på holdkortet.

Skiftet for Lindhard er et resultat af at have gode kontakter.

- Den agent som jeg har nu, har også træneren i Xerez CD som klient. Og træneren i Xerez har snakket sammen med min tidligere træner i Formentera, som har anbefalet mig. Så det er igennem et netværk og en god agent, som har ført forhandlingerne, at jeg kan gennemføre skiftet, siger han med henvisning til, at han tidligere har været på kontrakt i landet.

Se også: Her er din klubs modstander

Se også: Klubikon takker af

Se også: Dansk 2. divisionsspiller skal prøvetræne i AFC Ajax