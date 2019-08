Overraskende førerhold: - Vi har været heldige

Denne sæsons 2. division er kun tre kampe ung, alligevel er der to hold, der allerede har overrasket positivt.

Hillerød og Brabrand fører nemlig henholdsvis gruppe 1 og 2 med et maksimalt antal point.

Ifølge Brabrands cheftræner, Thomas Søjberg, skyldes sejrstime ikke blot flot fodboldspil på banen.

- Vi har det godt til træning som altid, og spillerne virker opsatte på at blive ved med at vinde kampe. Vi har gjort alt, hvad vi kunne indtil videre og leveret alt, hvad vi kunne. Derfor har vi fået de sejre, vi har fået. Men der er stadig blandt spillerne og hos mig personligt en forventning om, at mange af tingene kan gøres bedre. Realiteten er, at vi har været lidt heldige med at vinde et par kampe, siger han til klubbens hjemmeside.

Brabrand har været gode, men også heldige. Foto: Claus Bonnerup

Næste test

Næste udfordring for Søjberg og Brabrand er onsdag aften, hvor der er opgør mod Aalborg-klubben Vejgaard.

-Vejgaard er et hold, der kan brænde sig selv helt ud og være vildt svære at spille imod, især når de lige rammer dagen. Derfor er det helt essentielt, at vi kan matche deres duelspil og dæmme op for deres løb, som de uden tvivl vil komme med mange af, som kan true vores bagrum. Vi skal være klar fra start og 100 procent koncentrerede på udfordringen, siger cheftræneren hos Brabrand.

