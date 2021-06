Brabrand hentede storsejr over FC Sydvest 05 Tønder

Thomas Viggers stod for det første mål i kampen, da han allerede efter syv minutter bragte Brabrand i front.Det andet mål tog Brabrand sig også af. Efter 38 minutter blev stillingen 2–0, da Michael Pedersen sendte bolden i nettet.Det tog lang tid for Brabrand at udbygge føringen,Det tog ikke lang tid, før Mike Kaljo bragte Brabrand yderligere foran med 4–0.Efter 90 minutter slog Brabrand sejren fast med kampens sidste mål, da Frederik Poulsen viste mentalitet som en vinder og sender bolden i nettet til 5–0.De tre point betyder, at Brabrand overhaler Frem og VSK Aarhus i tabellen, og nu ligger nu på sjettepladsen. FC Sydvest 05 Tønder ligger fortsat på 12. pladsen i tabellen.

