Brabrand smed føringen og de tre point

Kampens første scoring faldt allerede efter 14 minutter til Brabrand, da Casper Lykke fik bolden i mål.Holbæk B&I formåede hurtigt at returnere med en udligning til 1–1, da Malte Sjoerslev fik bolden i nettet.På mål af Jeppe Illum lykkedes det for Holbæk B&I at komme foran i de døende sekunder af første halvleg.Holbæk B&I cementerede sejren i det 69. minut til slutresultatet 3–1, da Victor Soerensen lugtede blod og sendte bolden i mål for sit hold.Holbæk B&I overhaler med sejren FC Sydvest 05 Tønder og ligger på tiendepladsen. De møder i næste runde B 93 på lørdag. Brabrand ligger fortsat på niendepladsen i 2. Division Grp. 1. De møder i næste runde Holstebro Boldklub, som kommer på besøg på lørdag.

