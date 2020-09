Brabrands sene scoring sikrer pointdeling

Det første mål i kampen faldt efter 71 minutter til Holstebro Boldklub, da Lasse Lilbaek sendte hjemmeholdet i front. Kort før slutfløjt udlignede Brabrand til det 1–1,Med to nederlag og en uafgjort i de tre første runder har Holstebro Boldklub på den anden side fået en forfærdelig start på den nye sæson af 2. Division Grp. 1 Brabrand har med dagens remis fået en blandet start på sæsonen, hvor de efter et nederlag og en sejr i de første to runder har fire point efter tre kampe.

