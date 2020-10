Cheftræner færdig i kriseramt klub

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Brønshøj Boldklub har tabt fire ud af de første fem kampe i denne sæsons 2. division.

Nu tager Hvepsene afsked med cheftræner Michael Madsen.

- Michael valgte at stoppe. Jeg vil ikke gå ind i detaljer omkring det. Der kan være rigtig mange overvejelser om det. Hvis noget skal ud, så er det via Michael, siger Brønshøjs administrerende direktør Dennis Kjeldsen til Ekstra Bladet.

- Han ønskede at stoppe.

- Men I ville gerne have beholdt ham, selvom I har tabt fire af fem kampe?

- Ja, ja. Vi var ikke i en situation, hvor vi overvejede at skulle skille os af med Michael, så på den måde var det bestemt overraskende. Vi er ærgerlige over, at Michael har det sådan, at han føler, at det er nødvendigt at gå.

Michael Madsen skal ikke længere styre tropperne på Tingbjerg Idrætspark. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Michael Madsen.

De to assistenttrænere Poul Olesen og Jamil Fearrington overtager ansvaret midlertidigt.

Brønshøj ligger med de fire nederlag nummer 12 ud af 14 i 2. divivisons østruppe.

Klubben møder lørdag kl. 15 Skovshoved på hjemmebane. Den kamp kan du se i Ekstra Bladet+.

